Filippo Champagne a La Zanzara: «Difendo Lacerenza, una persona di cuore. Pippava cocaina, ma non spacciava»

Filippo Romeo, in arte Filippo Champagne, è uno dei personaggi sopra le righe che spesso il progamma di Cruciani, La Zanzara, ama ospitare, per raccontare quel mondo “esagerato” di Milano e dintorni.

Filippo è il fratello del capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo. Tra i due i rapporti paiono freddini proprio a causa dei comportamenti un po’ “sconvenienti” di Champagne che non fa mistero della sua passione smodata per gli alcolici.La Zanzara lo ha intervistato in quanto amico franterno di Davide Lacerenza titolare della Gintoneria, locale vip di Milano, arrestato insieme al’ex compagna Stefania Nobile dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf con l’accusa di avre procurato ragazze e droga ad una serie di clienti.

