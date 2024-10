Video dalla rete

Venerdì 25 ottobre in Corte d’assise a Venezia il processo al Filippo Turetta, accusato del femminicidio di Giulia Cecchettin.

Per la prima volta il giovane si è presentato in aula. Turetta è arrivato in Tribunale a bordo del furgone della polizia penitenziaria.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA