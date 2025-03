Filmano in diretta il tornado sulla loro casa: la devastazione è impressionante

Video dalla rete

(LaPresse) La pioggia torrenziale, il vento fortissimo che spezza gli alberi, la paura di restare vicino alla finestra. Dei residenti di Tylertown, nel Mississippi, hanno filmato con il proprio cellulare il momento in cui, sabato 15 marzo, un tornado è passato sopra la loro casa. Nel video, che è stato poi pubblicato su Facebook, si vede tutta la devastazione e lo sgomento che in pochissimi secondi questo fenomeno atmosferico è stato in grado di provocare, tra costruzioni cadute e vetri delle auto distrutti. Un’impressionante testimonianza della forza della natura.

