Finale di Louis Vuitton Cup, il discorso di Max Sirena al team Luna Rossa: «Niente facce tristi, bastano due secondi per far girare il vento»

Video dalla rete

«Non voglio vedere facce tristi perché questo è lo sport: si vince e si perde»: Max sirena, skipper e team manager di Luna Rossa Prada Pirelli sprona il gruppo dopo la deblacle del 2 ottobre, quando il team italiano ha perso entrambe le regate del giorno nella finale della Louis Vuitton Cup contro Ineos Britannia che si è portata sul 6-4. Agli inglesi basta un punto per conquistare l’accesso all’America’s Cup contro Emirates Team New Zealand. «Non siamo ancora fuori dai giochi – ha ricordato Sirena al gruppo giù di morale – abbiamo bisogno dello sforzo e della spinta di tutti, dalla cucina a chi timona la barca. Non siate tristi e non buttate al vento tutto ciò che è stato fatto negli ultimi tre anni e mezzo perché abbiamo perso due regate di fila. Ci vogliono due secondi per far girare il vento a favore. Non sono abituato ad arrendermi finché non sarò morto: pretendo lo stesso da voi. Dobbiamo essere tutti sulla stessa lunghezza d’onda».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA