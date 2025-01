Finale di sfilata a sorpresa: gli stilisti escono sulla passerella e si sposano

Video dalla rete

A Milano Moda Uomo, il matrimonio di Jordan Bowen e Luca Marchetto ha rappresentato un evento unico al termine della loro sfilata. I fondatori del brand JordanLuca, coppia sia nella vita che nel lavoro, si sono uniti in matrimonio davanti a un pubblico entusiasta, accompagnati da un’orchestra e una sontuosa torta nuziale a più piani. Invece della tradizionale uscita finale, i due designer hanno condiviso questo momento speciale con una loro amica inglese che ha officiato la cerimonia, già formalizzata nel Regno Unito poche settimane prima.Luca ha raccontato come l’idea di sposarsi sia nata in un momento informale: «Una sera eravamo in cucina a tagliare le cipolle quando Jordan mi ha chiesto ‘perché non ci sposiamo?’ e mi è sembrata un’idea bellissima». Così, hanno deciso di combinare matrimonio e sfilata. Per celebrare la loro unione, hanno scelto come modelli familiari e amici, inclusi i genitori di Luca e la madre di Jordan, creando una grande festa che ha culminato con lo scambio dei voti e degli anelli.

