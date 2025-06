Finale teso in Inter-River Plate: le provocazioni di Acuna, la fuga di Dumfries

Video dalla rete

L’ Inter piega il River Plate 2-0 e vola agli ottavi del Mondiale per club.​Partita tesa e piena di colpi di scena. Le scintille durano fino oltre il triplice fischio, con focolai di rissa di varia natura. Acuna tenta di inseguire Dumfries in un remake di Argentina-Olanda del Mondiale 2022: l’interista non reagisce alle provocazioni e si rifugia nel tunnel degli spogliatoi accompagnato dai compagni di squadra che lo allontanano dal campo. Poi smentisce di aver ricevuto insulti razzisti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA