Fiorello indagato per diffamazione, cosa disse in tv: «Festini con escort e coca, Regione Liguria è un rave»

Fiorello indagato dalla Procura di Imperia per diffamazione. Il fascicolo è stato aperto dal procuratore capo Alberto Lari dopo l’esposto-denuncia presentato dal vicepresidente della Regione Alessandro Piana. ​Nel corso della puntata dell’8 maggio 2024 di ‘VivaRai2!’, il giorno dopo l’arresto ai domiciliari del governatore della Liguria Giovanni Toti, il popolare showman aveva commentato le pagine del giornali con la sua consueta ironia. Parlando dello scandalo alla Regione Liguria, aveva detto: “Arrestato Giovanni Toti, si parla di bustarelle. Cinque bustarelle nella Toti Gold… Si ride e si scherza, ma pare una questione abbastanza seria.