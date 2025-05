Fiorenza Cossentino, la mamma di Martina Carbonaro: «Un mostro l’ha uccisa, lo hanno prelevato a casa mia»

Video dalla rete

«Mia figlia è stata buttata come fosse spazzatura in un sacco. Era legata»: parla con affanno Fiorenza Cossentino, la mamma di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dal fidanzato Alessio Tucci ad Afragola . «​L’amore può finire – dice la donna – ma a 14 anni adesso chi ce la ridà più? Io ho chiesto a lui: “Le hai fatto qualcosa?” E lui negava, “Non l’ho toccata proprio”. Ma io ho capito quando è venuto a casa mia e ha detto che si era fatto una doccia». È un fiume la signora Cossentino, risponde alle domande dei cronisti e ogni tanto si lascia andare ai sospiri e alle lacrime per la figlia scomparsa. «​Lei era innamorata, ma anche impaurita. Quando qualche tempo fa le ha dato una sberla, ha capito che poteva essere violento»

