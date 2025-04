Firenze: scoppio del carro, colombina vola perfettamente ed è di buon auspicio

Video dalla rete

(LaPresse) La colombina ‘vola bene’ dopo lo scoppio del carro a Firenze. Si tratta di una antica tradizione pasquale che serve a portare fortuna a tutta Firenze e alla Toscana. «Lo scoppio del carro rappresenta la più antica delle nostre tradizioni popolari, oggi la colombina ha fatto il suo percorso per accendere il fuoco in modo perfetto all’andata e al ritorno dall’altare del Duomo di Firenze» dice nel video sui social Eugenio Giani, governatore della Toscana. Una tradizione che prosegue da oltre nove secoli. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

