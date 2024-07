Flavio Briatore: «Come fa una famiglia a vivere con 4mila euro al mese?»

Video dalla rete

Flavio Briatore, ospite del podcast di Fabio Rovazzi e di Marco Mazzoli, 2046, ha fatto delle riflessioni sul costo della vita: «Io credo che una famiglia di quattro persone dove il marito guadagna 1.400 o 2.000 e la moglie magari ne guadagna 1.500 ma anche 2.500 o 4.000 euro, che già sono cifre importanti, come fanno a vivere? Io mi chiedo: paghi l’affitto, c’è bisogno del dentista, c’è bisogno di pagare un paio di scarpe, c’è un’emergenza, come fanno? Questi sono i veri miracoli: questa gente qui tanto di rispetto perché è la cosa più difficile che puoi fare mantenere i tuoi figli e la tua famiglia».​Le sue parole hanno scatenato le polemiche, soprattutto di chi si chiede in quale mondo dorato vive Briatore, per non sapere che la maggioranza delle famiglie italiane vive con molto meno di 4.000 euro. Altri, invece, hanno apprezzato il suo intervento e gli chiedono addirittura di entrare in politica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA