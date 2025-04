Florida, l’alligatore si arrampica e “bussa” alla porta di casa. E non è l’unico ospite in veranda

Video dalla rete

Il filmato è diventato presto virale ed è stato ripreso dalle telecamere di una casa in Florida, comunità di Ave Maria. Tre alligatori si aggiravano tranquillamente nella veranda dell’abitazione, uno addirittura si è arrampicato sulla porta. Una scena che ha dell’inquietante ma sembra non essere più così inusuale da quelle parti. Come il proprietario si sia liberato degli ospiti, non è dato sapere.

