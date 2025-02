Video dalla rete

I servizi di emergenza hanno salvato un uomo non cosciente da una barca che girava in tondo nella contea di Volusia, in Florida. L’ufficio dello sceriffo ha dichiarato che l’equipaggio di un’unità marina è riuscito ad avvicinarsi abbastanza all’imbarcazione da permettere a un soccorritore di saltare a bordo, fermare la barca e portare l’uomo a riva.

