Follia Clotet, l’allenatore della Triestina (ex del Brescia) aggredisce in campo un suo giocatore dopo l’espulsione

Venerdì sera a Trieste, durante la gara Triestina-Giana Erminio del girone A di Serie C, Pep Clotet ha perso la testa: l’allenatore catalano dei giuliani, in carica da due partite, ex tecnico del Brescia (per due stagioni) e della Spal, al 33′ del primo tempo ha strattonato con violenza, all’uscita dal campo, il suo attaccante Raimonds Krollis, reo di essere stato appena espulso per un fallo di reazione. A fine gara Clotet non è parso pentito per la sua reazione: «Il mio gesto è stato giusto per ciò che è accaduto – ha detto – quello che ha fatto Krollis è stato inaccettabile, danneggia la Triestina, la società e il calcio in generale. Fin quando sarò io a Trieste, lui ha chiuso».

