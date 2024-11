Fontana di Trevi senz’acqua, i turisti gettano le monete in una piscinetta

Video dalla rete

Lavori in corso a Fontana di Trevi, ma l’assenza di acqua non ferma i turisti e il “classico” lancio delle monetine. Per loro è stata installata una piccola vasca rettangolare, mentre gli operai sono al lavoro per pulire il fondale. Eppure c’è chi prova a vedere il lato positivo: «Roma è sempre bella, con o senz’acqua a Trevi», dice un turista di Buenos Aires.

