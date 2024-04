Frana in Friuli, massi cadono sulla A23: il punto della montagna dove è avvenuto il distacco

Video dalla rete

L’autostrada A23 è chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per una frana caduta la mattina dell’1aprile nel territorio del comune di Amaro, in provincia di Udine. A causare il distacco di alcuni massi sono state le intense piogge delle ultime ore. La carreggiata è stata invasa da detriti e grosse rocce. A causa dello smottamento tre veicoli sono rimasti bloccati ma nessuno è stato colpito. Ecco le immagini della zona a monte della carreggiata. La frana è caduta sull’autostrada intorno alle 6 nel tratto compreso tra i caselli Carnia e Pontebba che subito dopo è stata chiusa con uscite obbligatorie.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA