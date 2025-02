Francamente scatena la polemica sui social: «L’inno di Mameli non è inclusivo»

Video dalla rete

In un video pubblicato sui suoi canali social la cantante Francamente, tra i partecipanti all’ultima edizione del talent show di Sky «X Factor», ha affermato di aver pensato di cambiare il testo dell’Inno di Mameli alla finale di Coppa Italia di volley femminile perché «non inclusivo». Secondo l’artista, l’incipit ‘fratelli d’Italia’ sarebbe in contrasto con le diverse identità di genere. Il cambio del testo, tuttavia, configura vilipendio alla bandiera, ragion per cui alla fine ha cantato l’inno così com’è: «Prendere uno spazio e cantare l’inno, che sì ha un linguaggio non inclusivo, ma farlo da donna queer e vestendo determinati colori – ha spiegato – per dare un messaggio molto chiaro».

