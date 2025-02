Francesco Gabbani stylist di Nino Frassica: «Ti ho portato un abito da totano, spicca sulla scenografia»

Video dalla rete

Francesco Gabbani scherza con Nino Frassica. Il cantante, che si esibirà di nuovo nella terza serata del Festival, mercoledì, entra all’Ariston annunciandosi come stylist di Nino Frassica. Una gag nata dopo le dichiarazioni del co-conduttore in conferenza stampa in cui Frassica aveva scherzato: «​Probabilmente stasera mi vestirà Gabbani, il cantante». ​Detto fatto. Gabbani ha ‘inventato’ un look per Frassica e gli ha recapitato un «abito da totano, che stacca sulla scenografia e farai un figurone». «Sei davvero dolce» lo ringrazia Frassica. »Anche un po’ Gabbani…» ironizza il cantante in un gioco di parole che richiama il brand di moda.

