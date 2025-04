Francesco, il coraggio di invecchiare

Video dalla rete

L’immagine al centro della nuova puntata delle rubrica « Fotosintesi » di Beppe Severgnini è quella, storica, di Papa Francesco in una piazza San Pietro deserta durante la pandemia di Covid . «Una morte che non dimenticheremo, temuta e inattesa – commenta – Il Papa sapeva a cosa andava incontro affrontando gli impegni di Pasqua ». Ognuno ha un’immagine di questo pontificato negli occhi, «la mia – continua – è quella scattata nel momento peggiore della pandemia, il 27 marzo 2020. L’uomo che amava l’umanità si ritrovava solo». “Morto un papa se ne fa un altro”, cita il proverbio: «Un modo per ricordarci che tutto cambia, e siamo qui di passaggio – conclude Severgnini – Molti, però, non vogliono sentirselo dire».

