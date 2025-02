Francesco Totti e Alessandro Del Piero nel nuovo spot della Marvel: la sfida per il nuovo “Capitan America”

Video dalla rete

Francesco Totti e Alessandro Del Piero insieme sul campo dell’Olimpico a Roma. Ma la sfida non è per una partita di calcio, ma la celebrazione dell’arrivo al cinemadel nuovo film Marvel “Captain America: Brave New World” con Anthony Mackie. C’è lui al centro del terreno di gioco: è lui il “Capitano” chiamato da una giornalista. Mentre Totti e Del Piero si inseguono per le strade di Roma, sfidandosi con tiri e pallonetti, l’interprete del nuovo Capitan America li attende con il suo scudo a centrocampo.

