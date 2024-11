Video dalla rete

Francesco Totti ha ripreso ad allenarsi, come dimostra un video pubblicato dal profilo Instagram del centro di preparazione atletica Wood Training di via Donizetti a Roma. E gli esercizi Sembrano quelli della Preparazione atletica dei calciatori. Il capitano, come ipotizzato già qualche settimana fa, prepara il ritorno in campo?

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA