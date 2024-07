Video dalla rete

Risuona il coro «Siamo tutti antifascisti» in italiano in place de la République, a Parigi dopo la vittoria del Nuovo Fronte Popolare di sinistra alle elezioni in Francia. In centro alla capitale francese, la festa dei sostenitori di Mélenchon che esultano anche per la sconfitta dell’estrema destra di Marine Le Pen.

