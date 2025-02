Frecciarossa fermo, esce fumo dal convoglio. Tutti i passeggeri evacuati

Video dalla rete

Il Frecciarossa partito da Genova e diretto a Roma ha dovuto fermarsi alla stazion e di Lastra a Signa per un incendio. La circolazione ferroviaria sulla linea Firenze – Empoli via Lastra a Signa è sospesa per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco ad un treno in transito da Genova a Roma fermo per un principio d’incendio che si è sviluppato all’esterno del treno.

