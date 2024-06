Frecciarossa Venezia-Milano bloccato per ore senza elettricità, passeggeri al buio: il video girato a bordo

Video dalla rete

Un Frecciarossa Venezia-Milano è rimasto bloccato per oltre due ore nei pressi di Brescia, per la precisione dalle 19.08 di sabato sera, per un problema tecnico. E’ stato approntato un locomotore di soccorso da Trenitalia.

I passeggeri lamentano «forte caldo nei vagoni» e che «manca l’elettricità» come documentato anche da questo video condiviso sui social. Il personale ha distribuito acqua ai passeggeri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA