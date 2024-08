Frosinone, capogruppo FdI aggredisce ragazzo in piazza a Sora: «Avete rotto i …» e lo prende a schiaffi

Video dalla rete

Ecco il video in cui si vede il capogruppo di Fratelli d’Italia al comune di Sora, Federico Altobelli, che minaccia e prende a schiaffi un ragazzo della sua città,Filippo Mosticone, studente di Giurisprudenza a Roma che insieme agli altri giovani dell’Associazione Sorani Fuorisede aveva organizzato un’iniziativa culturale in piazza. Il ragazzo si porta una mano al viso ma non reagisce all’aggressione e – incredulo – si limita ad esclamare: «Come ti permetti!».​​L’episodio è avvenuto mercoledì sera, 21 agosto, verso l’una di notte nel Parco Valente. Si era appena svolta un’iniziativa musicale dell’associazione Sorani Fuorisede, che riunisce i giovani della città che hanno lasciato il centro per studiare. La musica però era spenta e i ragazzi stavano pulendo la piazza. Altobelli, in maglietta e pantaloncini neri, dopo una discussione raggiunge il ragazzo e lo colpisce: «Tu mi hai rotto i co…» gli dice prima di tirargli uno schiaffo. Il consigliere nei giorni scorsi si era lamentato per la presenza dei tanti giovani all’evento, giunto alla terza edizione.

