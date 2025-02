Frutta e verdura contro il Parlamento: la protesta di ‘Ultima Generazione’

Video dalla rete

(LaPresse) ‘Ultima Generazione’ scarica sulla scalinata della sede della Camera dei Deputati in Piazza del Parlamento frutta e verdura per protestare contro il caro vita. È il blitz che in mattinata alcuni attivisti del collettivo ambientalista hanno compiuto davanti all’ingresso secondario di Montecitorio. «Il governo è marcio. Il cibo costa troppo. La gente non ce la fa più. Ogni volta che facciamo la spesa spendiamo 100 €. Le bollette sono aumentate, la vita costa troppo»: proprio il cibo è al centro della protesta ed è l’allarme più urgente secondo i manifestanti che chiedono “la protezione del raccolto”. Pochi secondi dopo che arance, finocchi e cipolle sono stati lanciati sulla scalinata, Carabinieri e Polizia già di stazionamento nella piazza sono intervenuti per fermare i manifestanti. “Giusto prezzo” recita lo striscione tenuto in mano da uno degli attivisti.

