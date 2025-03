Fulco Pratesi, il ricordo di chi lo ha conosciuto alla camera ardente alla sede del Wwf Italia

Video dalla rete

(Silvia Morosi) Fondatore, presidente onorario e anima instancabile della conservazione della natura in Italia e nel mondo. Fulco Pratesi si è spento a 90 anni a Roma. Grazie a lui, hanno ricordato le tante persone che gli hanno reso omaggio alla camera ardente allestita presso la sede del Wwf Italia prima dei funerali, il rispetto per l’ambiente e la cura per la natura sono entrate nelle case degli italiani, ispirando generazioni di cittadini comuni ad amare e proteggere il Pianeta. Architetto, giornalista, disegnatore e instancabile divulgatore, Pratesi ha dato vita a una vera rivoluzione culturale, come ricordano tra gli altri le ex presidentesse Wwf Donatella Bianchi e Grazia Francescato, ed Ermete Realacci, ex presidente di Legambiente. Dopo una giovinezza segnata dalla passione per la caccia, un incontro ravvicinato con un’orsa e i suoi cuccioli gli fece cambiare completamente prospettiva: da quel momento, avrebbe dedicato tutta la sua esistenza alla tutela della natura.Il Wwf sarebbe diventato il suo quinto figlio, da proteggere e amare.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA