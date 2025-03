Fuorionda Ronzulli al Senato: «Non me ne frega un c… di quello che pensa Renzi»

Video dalla rete

«Non me ne frega un c.. di quello che pensa Renzi». I microfoni di palazzo Madama colgono le dure parole della vicepresidente del Senato Licia Ronzulli mentre presiede l’Aula. Quasi immediatamente però corregge il tiro rivolta all’Aula: «Sì, sì, non mi interessa quello che pensa il senatore Renzi». Il video viene rilanciato da un post su X della Senatrice di Italia Viva Raffaella Paita. «È questo il linguaggio con cui la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli (Forza Italia) si rivolge a un leader dell’opposizione. Al tempo delle Influencer ormai il Senato è il bar dello sport di persone mediocri e volgari. Ronzulli chiederà scusa o dirà ancora Me Ne Frego?».

