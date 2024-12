Furto in casa del coreografo Luca Tommassini: il video della cassaforte aperta e dell’appartamento messo a soqquadro

Video dalla rete

In un video pubblicato sui suoi canali social, il ballerino e coreografo Luca Tommassini ha mostrato la casa messa a soqquadro dai ladri. «Calcolando che la mia casa è di quattro piani vi lascio solo immaginare la devastazione che c’è ovunque – ha scritto in un post pieno di sconforto – Io sono ancora lontano in mezzo al Mediterraneo per lavoro mai mollerei un mio progetto, ma questa volta è dura pensare che dovrò tornare per fare la conta di tutto quello che non c’è più. Si sono attaccati a tutto, ovviamente alle casseforti ma pure alle mie scarpe, camicie e mutande».

