Furto in diretta a Milano: coppia in vacanza sorprende ladri grazie alle telecamere di sorveglianza

Video dalla rete

Una coppia di cinquantenni, in vacanza in Puglia per le festività natalizie e residente in Corso Lodi a Milano, ha assistito in diretta al furto nella propria abitazione grazie alle telecamere di sorveglianza collegate al loro smartphone. Nella mattina di domenica 29 dicembre, i due hanno visto tre uomini sconosciuti aggirarsi per le stanze dell’appartamento e hanno immediatamente contattato il 112. Grazie alla segnalazione tempestiva, i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono riusciti a intervenire rapidamente, arrestando i ladri sul pianerottolo del condominio.I tre individui, cittadini georgiani di età compresa tra 44 e 51 anni, sono stati trovati mentre avevano messo a soqquadro l’appartamento, con mobili rovesciati e oggetti sparsi ovunque. Durante l’operazione, le forze dell’ordine hanno recuperato vari oggetti di valore, tra cui gioielli, orologi, contante, un profumo di marca e una borsa di lusso. Inoltre, sono stati rinvenuti diversi utensili da scasso utilizzati per l’effrazione, come grimaldelli e chiavi codificate.Secondo le ricostruzioni effettuate dai militari, i ladri erano entrati forzando il nottolino della porta d’ingresso e avevano rovistato tra cassetti e armadi in cerca di beni preziosi. Nonostante si fossero accorti delle telecamere e avessero tentato di oscurarle, era ormai troppo tardi: i carabinieri erano già in arrivo e li attendevano davanti al campanello.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA