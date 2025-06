G7, Macron sussurra all’orecchio di Meloni e la premier alza gli occhi al cielo. Cosa si saranno detti?

Video dalla rete

Durante il suo primo vertice del G7 in Canada accanto a Donald Trump, la premier italiana Giorgia Meloni è apparsa tutt’altro che entusiasta. Tra sguardi eloquenti, posture insolite e confidenze scambiate con Emmanuel Macron, il suo atteggiamento non è passato inosservato, scrive la stampa inglese.

A decifrarne i messaggi nascosti ci ha pensato Inbaal Honigman, sensitiva delle celebrità ed esperta di linguaggio del corpo, che ha analizzato per il quotidiano Express , su incarico di Oddspedia, le movenze della leader italiana.

Secondo Honigman, il linguaggio non verbale di Meloni ha trasmesso chiari segnali di disagio e disinteresse: «La sua postura è significativa. Non è seduta in modo composto, ma completamente accasciata: un atteggiamento che, in un contesto istituzionale, può apparire irrispettoso e tradisce un certo disinteresse».

Nel corso della giornata inaugurale del vertice, Meloni è stata notata mentre si inclinava verso il presidente francese Emmanuel Macron, coprendosi gran parte del volto con una mano e scambiando parole sottovoce. Un gesto che, per l’esperto, rivela molto: «Appoggiarsi a Macron indica che cerca nella sua compagnia un punto di riferimento per mantenere l’attenzione. La mano rilassata e non contratta dimostra che non è in uno stato di stress, ma il fatto che copra il viso suggerisce una volontà di proteggersi o schermarsi».

Meloni è stata ripresa mentre giocherellava con una penna, un’abitudine apparentemente innocua ma carica di significato. «È un classico segno di noia», spiega Honigman. «La sua mano destra si muove in modo distratto, a conferma di un coinvolgimento emotivo minimo».

A un certo punto, Macron si avvicina e le sussurra qualcosa all’orecchio. La reazione della premier è fulminea: sopracciglia sollevate, occhi spalancati, sguardo fisso sull’interlocutore.

«Un’espressione che rivela sorpresa, forse persino incredulità», osserva Honigman. Subito dopo, un gesto appena accennato ma significativo: un’alzata di spalle, quasi nascosta, seguita da un evidente roteare degli occhi. «Segnali – spiega l’esperta – che possono indicare noia, mancanza di rispetto e persino disprezzo».