Gabry Ponte: «Ho mandato in pensione “Perché Sanremo è Sanremo”, ora si balla la mia “Tutta l’Italia”»

Il nuovo jingle-tormentone del festival

Il tormentone del Festival di Sanremo è cambiato. Tutta «colpa» di Gabry Ponte che ha portato una ventata di novità, sostituendo il celebre “Perché Sanremo è Sanremo” con un pezzo pensato per far ballare «Tutta l’talia».

Si sente il vincitore morale del Festival?«Me lo stanno dicendo tutti…».Come mai non ha scelto un nome d’arte?«Mi chiedono di cambiare cognome dalle elementari: le alternative erano Bridge e Brooklyn».Com’è nato il nuovo jingle di Sanremo?«Abbiamo mandato in pensione ‘Perché Sanremo è Sanremo’. Il 28 giugno farò il mio primo concerto a San Siro e quindi questo pezzo l’abbiamo scritto partendo da questa idea, immaginando tutto lo stadio pieno e tutta l’Italia che salta. La sorpresa è stata la chiamata di Carlo Conti. Voleva fare una cosa un po’ folle, facendo di questo pezzo la sigla. E a Sanremo non si dice mai di no».

Lei sembra un moderno Toto Cutugno.​«Mi piace l’accostamento del ritratto dell’italiano. Toto Cutugno diceva ‘Lasciatemi cantare’, io ‘Lasciatemi ballare’ perché faccio il dj». Parliamo di “Blue”. «L’anno scorso ho fatto un tour nei palazzetti per celebrare i 25 anni di ‘Blue’. Era un’altra epoca, non c’erano i social, non c’era Internet, i successi avevano un’altra vita, ma quel brano è riuscito ad arrivare nel cuore di tutti, attraversando le generazioni».Quando ha capito che la musica sarebbe stata la tua strada?«A 12-13 anni, quando ho scoperto la musica e il mixare, non ho mai più avuto dubbi su cosa fare».Che musica ascoltava da piccolo?«Papà mi faceva ascoltare in macchina De André, Celentano e Mina, poi ho scoperto la musica elettronica e lì… mi si è aperto un mondo».