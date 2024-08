Galleggiando trascinati dalla corrente del Reno: così a Basilea i cittadini vanno al lavoro

Video dalla rete

Sono diventati virali su TikTok i video con cui alcuni creators hanno mostrato una peculiare abitudine dei cittadini di Basilea, in Svizzera. Nelle stagioni più calde diversi lavoratori approfittano della corrente del fiume Reno per raggiungere l’ufficio. Raccolgono in un sacchetto impermeabile tutti i propri effetti, lo riempiono d’aria e lo usano come salvagente per tenersi a galla mentre la corrente li trasporta dolcemente. Il sacchetto che utilizzano viene chiamato «wickelfisch» e viene venduto in molti negozi sul lungofiume e non solo. Il Reno non viene solo utilizzato come mezzo di trasporto: altri lavoratori vi si immergono invece in pausa pranzo per rinfrescarsi prima di ritornare in ufficio.

