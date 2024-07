Game show per Insinna, Botteri con Gramellini: le novità della stagione di La7. Formigli: «Faremo come sempre, criticare il potere quando è al potere»

Video dalla rete

La7 festeggia i risultati dell’ultima stagione «la migliore di sempre», esulta il presidente Cairo. Alla presentazione dei nuovi palinsesti si snocciolano numeri davvero lusinghieri: 5,8% di share (+18%) e 1.142.000 spettatori medi (+17%), che fanno di La7 la terza rete in prime time (20:00/22:30). Tutti confermati i big dell’informazione di La7, primo fra tutti Enrico Mentana che ha firmato per altri due anni. Lilli Gruber, Giovanni Floris, Corrado Formigli, David Parenzo, Tiziana Panella: tutti i conduttori dei talk restano fieramente al loro posto. Così come Aldo Cazzullo e Massimo Gramellini che hanno raccolto alti ascolti con i loro programmi.