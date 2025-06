Garlasco, Garofano: «Credo in buon lavoro Ris dell’epoca». Il genetista dei Poggi: «Non ci aspettiamo novità dalle nuove tecnologie»

Video dalla rete

È cominciata a Milano la fase preliminare dell’incidente probatorio disposto dal gup di Pavia, Daniela Garlaschelli, nell’ambito della nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi nella quale è indagato Andrea Sempio. Attorno alle 10 sono entrati nella caserma di via Moscova a Milano, per la consegna dei reperti da analizzare, i periti nominati dalla giudice, la genetista Denise Albani e Domenico Marchigiani, e tra gli altri i consulenti di difesa e parte civile della famiglia Poggi, Luciano Garofano e Marzio Capra.

L’ex generale dei Carabinieri, Luciano Garofano, oggi consulente tecnico della difesa di Andrea Sempio, arrivando nella sede del comando provinciale di Milano ha difeso il lavoro del Ris. . consulenti «Vedremo quali tracce esistono e come sono state conservate. Io come ex comandante del Ris sono assolutamente convinto del lavoro pregevole fatto dai miei collaboratori. In quel periodo ci siamo occupati di casi nazionali che non mi sembra abbiano mai esibito tentennamenti o errori. Poi si può sbagliare, questo è umano, ma non credo che noi abbiamo sbagliato. Noi nel senso dei miei collaboratori che ebbero allora un incarico. Però con tanta serenità riaffrontiamo questa verifica che non potrà che confermare l’ottimo lavoro fatto allora».

Il genetista Maurizio Capra, che segue dal primo minuto la famiglia dei Poggi dopo l’omicidio di Chiara, esprime tutta la sua perplessità su questa nuova fase di indagini. «Vedremo cosa emergerà, più assassini? Questo è stato sempre escluso da tutti gli accertamenti. Non riteniamo che la nuova strumentazione tecnologica non porterà a risultati diversi. La spazzatura non è stata analizzata, ci dirà forse chi ha frequentato la casa nella settimana prima».