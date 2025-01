Gaza, in centinaia in piazza per festeggiare il cessate il fuoco prima del rinvio

Video dalla rete

(LaPresse) Centinaia di persone sono scesa in piazza nella Striscia di Gaza per fare festa in attesa che entrasse in vigore il previsto cessate il fuoco tra Hamas e Israele. La tregua prevista alle 8:30 ora locale però è stata rimandata dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che Hamas non ha rispettato l’impegno di fornire i nomi dei tre ostaggi che avrebbe dovuto rilasciare più tardi domenica in cambio di decine di prigionieri palestinesi. La lista è stata consegnata qualche ora dopo dando il via all’accordo.

