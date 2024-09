Genova, tensione prima del derby: violenti scontri tra tifosi in zona Marassi

Video dalla rete

(LaPresse) – Sale la tensione a Genova nelle ore che anticipano il derby di Coppa Italia di mercoledì sera a Genova tra Genoa e Sampdoria previsto alle 21 al Ferraris. Nonostante gli appelli da comune e società sportive e l’imponente dispositivo di sicurezza messo in campo in queste ore dalle forze dell’ordine si stanno registrando in questi minuti tafferugli tra due diversi schieramenti riconducibili alle due opposte tifoserie, a pochi passi dallo stadio nel quartiere di Marassi in zona ponte Serra. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine con gli uomini del reparto mobile di Genova e diverse camionette dei carabinieri, che stanno intervenendo per tenere separate le diverse fazioni.

