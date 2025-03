George Foreman, l’ultimo round del ‘Rumble in the Jungle’ contro Ali

Video dalla rete

Lo storico ottavo round di uno dei match di pugilato più leggendari di sempre: il ‘Rumble in the Jungle’ a Kinshasa nell’allora Zaire. Si disputò il 30 ottobre 1974 tra Muhammad Ali e George Foreman, scomparso all’età di 76 anni il 21 marzo 2025.

Foreman, allora imbattuto in 40 incontri con 37 KO, era il campione in carica dei pesi massimi, titolo che Ali cercava di riconquistare a 32 anni dopo averlo perso nel 1967 a causa del suo rifiuto di combattere nella guerra del Vietnam. Per contrastare la potenza dello strafavorito Foreman, Ali usò la strategia del ‘rope-a-dope’: assorbì i colpi del suo avversario per 7 round e lasciò che il texano si stancasse.

Poi, all’ottava ripresa, approfittando del suo affaticamento gli sferrò una serie di colpi e lo mise al tappeto, vincendo il titolo mondiale davanti a sessantamila spettatori in delirio che cantavano ‘Ali bomaye!’ (Ali, uccidilo).