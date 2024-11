Georgia, vernice in faccia al presidente della commissione elettorale

Video dalla rete

All’improvviso si è ritrovato il volto coperto di vernice nera. In Georgia, dove era in corso una riunione per confermare i risultati delle divisive elezioni parlamentari del 26 ottobre, il presidente della commissione Giorgi Kalandarishvili è stato vittima appunto del lancio di vernice da parte di David Kirtadze, un membro della commissione del partito di opposizione.

Un gesto di protesta contro l’esito del voto che viene contestato. Il partito al governo haottenuto il 53,93% dei voti. I sostenitori dell’opposizione hanno respinto i risultati tra le accuse di brogli elettorali.

