Geppi Cucciari contro i ladri di conghiglie e sabbia della Sardegna

Video dalla rete

Geppi Cucciari in uno spot per la difesa del patrimonio ambientale sardo promosso dalla Geasar, società di gestione dell’aeroporto di Olbia, contro i furti di sabbia sulle spiagge. La Cucciari lancia un messaggio contro i turisti che, in cerca di un souvenir, si portano via le conchiglie e la sabbia della Sardegna. Ogni anno nello scalo Costa Smeralda viene sequestrata circa una tonnellata di sabbia nei bagagli dei “predoni” dell’isola. In questo video. Geppi suggerisce: «Volete un ricordo della Sardegna? Portatevi a casa un vermentino, un pecorino, un bagnino di Olbia. Io l’ho fatto, mi sono trovata benissimo».

