Un colpo di genio. È il gol di Mika Knappe calciatore dell’under 19 dello Shalke 04, squadra del tedesco. Durante la partita contro il Padeborn, Knappe ha inventato una giocata clamorosa. Sbilanciato rispetto al cross di un compagno, l’attaccante ha utilizzo il colpo dello “scorpione” per raggiungere la palla e segnare. Grazie a questo gol lo Shalke ha vinto per due a zero.

