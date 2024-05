Germania, la serie di rigori infinita: ne calciano 38

Video dalla rete

Non voleva più terminare la serie di rigore. È accaduto durante la partita tra FC Herzogenaurach e SV Schwaig, squadre del campionato dilettanti. Durante la sfida per non retrocedere, le due squadre hanno dato vita a un duello ai rigori palpitante. Le due formazioni hanno calciato ben 38 rigori prima di decretare il vincitore, con alcuni momenti cruciali quando i calciatori hanno sbagliato. In ogni occasione gli errori sono stati compensati dagli avversari, così da obbligare la serie a continuare. Alla fine la vittoria è andata allo Schwaig dopo aver realizzato il rigore numero diciannove.

