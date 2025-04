Germania, la vecchia centrale a carbone si frantuma in pochi secondi: il video della demolizione

Video dalla rete

L’emittente tedesca WDR ha riferito che una centrale termica a carbone alta 100 metri e una torre di raffreddamento alta 125 metri sono state distrutte a Ibbenburen, nel nord-ovest del Paese, per far posto a un convertitore per l’energia eolica del Mare del Nord. L’operazione di demolizione controllata è stata eseguita domenica 6 aprile. (Storyful)

