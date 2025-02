Gerry Scotti: «Ormai avevo accantonato il sogno Sanremo, il futuro? Mediaset non è interessata»

Video dalla rete

La sua presenza sul palco del Teatro Ariston come uno dei due co-conduttori della prima serata ha riacceso la questione «Festival», deflagrata dopo la nota sentenza del Tar Liguria che ha imposto al Comune della cittadina ligure di bandire un concorso per l’assegnazione della manifestazione a partire dal 2026. Scotti a Sanremo suggerisce l’intenzione di Mediaset di infilarsi nella querelle? «La mia presenza qui non sottende nulla – ha risposto il conduttore – Nella mia azienda non ho mai sentito parlare seriamente di un’operazione del genere. Né intendo candidarmi alla conduzione. Grazie per l’endorsement ma non è mia intenzione. Come ha detto il mio amministratore delegato, il Festival lo vedo bene alla Rai». Carlo Conti ha aggiunto: «Non ci sono retropensieri, a volte la vita è molto più semplice di quella che vogliamo costruire. C’è stata una telefonata, poi gli editori hanno detto ok ed eccoci qua».

