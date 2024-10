Gianni Morandi si imbatte in una festa di laurea a Bologna e si ferma per fare i complimenti: «Ce l’hai fatta!»

Video dalla rete

Mentre passeggiava per le strade del centro di Bologna, Gianni Morandi si è imbattuto nei festeggiamenti per la laurea di un ragazzo e si è fermato per fargli i complimenti. Gli ha messo una mano sulla spalla e ha esclamato: «Ce l’hai fatta!», mettendosi poi in posa per un selfie insieme. Il momento è stato ripreso in video da uno degli invitati ai festeggiamenti ed è diventato virale sui social network. Non è la prima volta che Morandi ha voluto fare gli auguri a un neo-laureato: era già successo lo scorso aprile mentre era con Cesare Cremonini.

