Giappone: le star del nuoto si schiantano contro il muro della piscina

L'incidente

È accaduto nel corso della Kosuke Kitajima Cup, nella finale dei 400 misti

Un curioso incidente si è verificato durante una gara di nuoto femminile a Tokyo. Una dopo l’altra ha sbattuto la testa contro la parete della piscina. Secondo Nikkan Sports, l’errore è da ricondurre alle bandierine che dovrebbero indicare ai nuotatori la fine della vasca. Invece di 5, sono state posizionate solo 2,5 metri prima della fine.

