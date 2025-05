Gigliola Cinquetti, Toto Cotugno e i Maneskin: ecco i tre italiani che hanno vinto l’Eurovision

Video dalla rete

(LaPresse) Sono tre i vincitori per l’Italia nella storia dell’Eurovision Song Contest: nel 1964 Gigliola Cinquetti si impose con “Non ho l’età (per amarti)”. Nel 1990 trionfò Totò Cutugno con “Insieme: 1992”. Gli ultimi furono i Maneskin nel 2021 con “Zitti e buoni”. Nell’edizione del 2025 che si terrà a Basilea, in Svizzera, a rappresentare il nostro Paese ci sarà Lucio Corsi con “Volevo essere un duro”.

