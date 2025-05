Giorgia Meloni fa rafting con la figlia in Trentino

Video dalla rete

Rafting in Val di Sole sabato per la premier Giorgia Meloni, che nello scorso fine settimana ha trascorso qualche giorno di relax in Trentino Alto Adige. Comesi vede in alcune foto e in un video, la presidente del Consiglio era in compagnia, tra gli altri, di Patrizia Scurti, capo della sua segretaria particolare, del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, e altri esponenti di FdI, come il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato e il deputato Gianluca Caramanna.L’ex vicepresidente della Federazione italiana rafting li ha accompagnati nella discesa del torrente Noce con i gommoni.

