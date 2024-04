Giorgia Meloni si copre la testa con la giacca in Aula, perché lo ha fatto

Video dalla rete

Una frase che ha scatenato un gesto, quel . È successo mercoledì 20 marzo alla Camera dove la presidente del Consiglio era in Aula per informare i deputati sulla linea dell’Italia in vista del prossimo Consiglio Europeo.

Durante il dibattito che segue, il leader di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli si rivolge a Giorgia Meloni chiedendole di non guardarlo con «uno sguardo inquietante». La presidente del Consiglio ha dapprima un’espressione stupita: «Io sguardo inquietante?», poi risponde così: si copre scherzosamente testa e volto con la giacca. Una mimica che non passa inosservata. Sui social la scena è stata postata anche da Giuseppe Conte.

