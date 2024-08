Giorgia Meloni torna a Palazzo Chigi: «Eccomi qua! Sono ricomparsa…»

Video dalla rete

«Eccomi qua. Sono ricomparsa. Richiamate tutte le unità. Sono a Palazzo Chigi. Sono grata per avere avuto la possibilità di riposare un po’, di ricaricare le batterie, di passare del tempo con mia figlia. Sono consapevole di essere una persona fortunata anche per questo, in quella che alcuni attentissimi osservatori hanno definito `la difficile estate della Meloni´. So che invece le estati difficili sono quelle di altri, di chi le vacanze non ha potuto farle: voglio dire a loro e a tutti gli italiani che farò buon uso di questa energia che ho potuto mettere da parte in questi giorni, anche se non ho mai smesso di fare il mio lavoro, di seguire quello che accadeva, di essere attenta alle mie responsabilità».Così in un video sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. «Saprò fare buon uso di questa energia, sono pronta a proseguire il mio lavoro con ancora maggiore determinazione», ha aggiunto.

