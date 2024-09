Giorgia regina di X Factor: «Condurre è la mia sfida personale». Achille Lauro: «Qui cerco il supereroe»

Video dalla rete

Torna X Factor ed è tutto nuovo. A caccia di talenti (e di ascolti) il programma su Sky (prodotto da Fremantle) e in streaming su NOW andrà in onda dal 12 settembre per 13 puntate alle 21.15 del giovedì.​La novità regina è che la conduzione è affidata a Giorgia, monumento nazionale della musica italiana. Prima volta da conduttrice (qualche prova l’aveva già data accanto ad Amadeus) e tanta voglia di sfidare se stessa e i suoi limiti.L’altra regina fa parte del parterre di giudici ed è la new entry Paola Iezzi (orfana, ma solo qui, della sorella Chiara): «Ho sempre ​guardato X Factor, quando mi hanno chiamata ho detto wow!».​Tra i giudici uomini un solo vecchio volto, quello di Manuel Agnelli alla sua sesta edizione. Gli altri sono freschissimi per ruolo e attitudine, si tratta di Achille Lauro, e il rapper Jake La Furia. ​L’armonia sembra regnare sovrana tra i quattro. Quindi, almeno in questa fase, le liti al tavolo della giuria sono un lontano ricordo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA